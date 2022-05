Diplômée d'un master CCA (Comptabilité, Contrôle et Audit) de l'IAE de Nice, j’ai travaillé pendant 4 ans en tant qu’auditrice au sein du cabinet KPMG Monaco.

J’occupe actuellement un poste d’Office Manager, responsable comptable et RH chez New Jet International basé à Monaco.



Mes compétences :

Fiscalité

Consolidation des comptes

Audit

Comptabilité

Finance

IFRS

Access

Excel

Word

Powerpoint