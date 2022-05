Sherebanou IBRAHIM

Diplômée d'un Master 2 en Audit / Contrôle de gestion / Finance / Comptabilité à KEDGE BUSINESS SCHOOL et forte d'une expérience de 2 ans en tant que Contrôleur de gestion Junior sur le projet de la Ligne Grande Vitessse Bordeaux / Paris, je souhaite m'épanouir dans un environnement international et dynamique, qui me permettrait de mettre en avant notamment mes compétences linguistiques.



Polyvalente, rigoureuse et curieuse d'en apprendre toujours plus sur différents secteurs, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités, qui me permettraient de développer mes compétences et d'évoluer vers de nouvelles perspectives en Audit / Contrôle de gestion



Mes compétences :

Espagnol

Management

Gestion de projet

ONAYA

Microsoft Office

Sage

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Comptabilité analytique

SAP ERP