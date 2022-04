Anne-Lise LAPERT

Forte de 15 années d'expérience en tant qu'assistante juridique en cabinets d'avocats, spécialisée en droit social, j'ai décidé il y a 2 ans de réorienter ma carrière vers les Ressources Humaines.



J'occupe aujourd'hui un poste d'Assistante Ressources Humaines chez Eurovia, et je suis en charge de l'Administration du personnel d'environ 1.800 salariés et du suivi des tableaux de bord (suivi des périodes d'essai, mise en place de BDES, embauches des cadres et des ETAM, etc...)



Mes compétences :

Droit du travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Administration du personnel

Gestion des tableaux de bord

Recrutement