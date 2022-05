Sherif ADEL

Né d'une symbiose de compétences en aménagement et décoration d'intérieur, graphisme et design, Shad Design met aujourd’hui à votre disposition, vous professionnels et particuliers, son savoir-faire pour la réalisation de tous vos projets.



Nos services :

- proposition de solutions d'aménagement de vos espaces en prenant en considération votre cahier des charges, votre organisation interne ainsi que votre budget.

- organisation d’appels d'offres auprès des fournisseurs préalablement testés, et négociation des meilleures conditions en votre nom.



- suivi du bon déroulement des travaux.



- réalisation d’images de synthèse pour les applications suivantes :



* modélisation de produit

* visite virtuelle

* projets d'aménagement en 3D

* projets de décoration

* projets d'urbanisme

* projets immobiliers

* réalisations de stand

* décoration et architecture d'intérieur



