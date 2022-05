Sherif ZAKI

En activité depuis 8 ans dans le milieu du conseil opérationnel et stratégique, mes compétences principales sont:

- Le pilotage de projets (3 à 5 projets simultanément)

- Le management d’équipes, en moyenne 5 consultants (en France et

à l’international)

- La forte exposition internationale - Zones d’activités et d’interventions : Europe, Asie et ASEAN, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Europe de l’Est et États-Unis (dont 6 mois à Chicago)

- La culture du résultat : performance économique, mise en place de stratégies achats, optimisation de processus et d’organisations, mise à niveau de fournisseurs en difficulté



Mes compétences :

Achat

Aéronautique

Cosmétique

Industrie aéronautique

Manager

Pharmacie

Purchasing