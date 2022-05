Sherihane MANAA

Assistante RH : recrutement et communication depuis mars 2016, je travaille actuellement pour un cabinet de conseil spécialiste des achats, de la qualité, de la finance et de la logistique : KLB Group. Rattaché au chargé de développement et à l'équipe des managers commerciaux.



Mes fonctions englobent : la recherche de talents - profils acheteurs et contrôleurs de gestion ainsi que la planification de nos recrutements et stratégies de recrutement, l'aide à l'implémentation de projets marketing auprès des réseaux sociaux et écoles de commerce, sur le Pôle Operational Projects (IT & Supports) du groupe.



En cours d'obtention d'un master Géopolitique à l'Université de Paris-Est Marne-la-Vallée avec une orientation internationale, mon objectif est de promouvoir ma fonction sur un aspect transverse aux filiales de notre pôle.