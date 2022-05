Sherley CALIXTE

Communication . Management . Journalisme



Chargée de communication de deux ans d’expérience, j’apporte un regard frais et nouveau sur la communication. Journaliste et manager, mes formations me permettent de savoir adapter avec mesure mon discours dans chaque situation et pour tout type de public. Habile sur les logiciels de retouche, maquette et montage, j’ajoute ces compétences à votre service, afin que soient coordonnées d’un même endroit toutes vos ressources en matière de communication.



Mes compétences :

Back office

WordPress

Quark Xpress

Microsoft Office

Joomla!

Adobe Premiere pro

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Final Cut Pro

Management

Desing