Compétences dans l'élaboration et suivi des contrats / des DPUE , suivi des dossiers maladies et prévoyances, saisie des éléments de paie relatives aux absences et indemnités journalières, élaboration des dossiers administratifs destinés aux organismes externes dans les domaines de la formation et de la reconversion professionnelle, gestion fiches de renseignements salariés, gestion des missions et déplacements.

Veille juridique