Sherrilyne GARDA

Pendant mes 2 ans de formation, j'ai pu varier toutes les tâches administratives telles que : la prise de rendez vous, la tenue d'un agenda, l'élaboration de tableaux de bord, l'organisation des déplacements du Directeur, l'accueil physique et téléphonique, la rédaction de courriers. l'organisation de réunions

De plus j'ai pu acquérir une maîtrise du Pack Office alliant Word pour la rédaction de note de service, Excel pour l'élaboration de divers graphiques, Publisher et Power Point pour la création de diaporamas ou de brochures.

Je maîtrise également le logiciel Gant pour réaliser un suivi de projet.



Mes compétences :

Microsoft

Esprit d'équipe

Administratif

Microsoft Excel