Martine GARDA

Après avoir exercé pendant plus de 15 ans dans l'immobilier d'habitation, j'ai saisie une opportunité de travailler dans l'immobilier de fonds de commerce par le biais de TRANSAXIO;



TRANSAXIO NANTES ET VANNES , fort de plusieurs années d'expérience, et grâce à son partenariat avec In Extenso est en mesure de vous apporter un accompagnement, réel et complet, pour toutes vos transactions de fonds de commerce, entreprise.

TRANSAXIO c'est aussi un partenariat avec POINT C (conseil au repreneur) et CREDIT RELAX (recherche de financement)

TRANSAXIO vous permet de vendre ou d'acquérir :



- C.H.R. (Restaurant, Hôtellerie)

- BOULANGERIE/PÂTISSERIE

- TABAC

- TOUS COMMERCES



Mes compétences :

Négociation commerciale

Techniques de vente

Conseil

Immobilier

Management