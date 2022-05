Bonjour,



Je viens d'achever ma formation à l'Ecole Boulle et je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le demaine de la vente ou de la fabrication en joaillerie.



Je suis titulaire d'un CAP ATBJ et d'une Mention Complémentaire en Joaillerie.



J'aime mon métier, je suis patiente, minutieuse et perseverante.