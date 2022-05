Shilla MONTAUSIER

L'Assistante Administrative accueille, renseigne et oriente des personnes à l'espace de réception ou au standard de la structure et délivre des laissez-passer, badges, billets, invitations...

Mes tâches effectuées d'assistante administrative sont :

- Assiste le dirigeant d'entreprise ou le responsable de direction

- Gestion des agendas, des rendez-vous et des appels

- Gestion et organisation administrative

- Tenue des archives et du standard

- Traitement du courrier

- Organisation de réunions

- Rédaction de rapports et des comptes-rendus, préparation des dossiers



Mes compétences :

Standard

Accueil

Utilisation de la photocopieuse, télécopie

Gestion et suivi des dossiers administratifs

Gestion des plannings

Travaux administratifs de comptabilité

Conseils auprès du public

Travaux administratifs de secrétariat

Orientation

Maîtrise de l'outil informatique - Pack Office

Maîtrise de MS-DOS