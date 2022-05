Shiraz Pertev est une artiste par essence multidisciplinaire, qui a traversé le Cinéma, le Cirque, les Arts plastiques et la danse Butô.

Après sa licence en cinéma effectuée à l’université de Nanterre, elle a décidé de se consacrer aux arts du Cirque à l’école Balthazar (Montpellier) où elle a suivi une formation professionnelle. Sa spécialité circassienne est la corde lisse. Elle a ensuite poursuit ses études universitaires par un Master pro en Création Numérique à l’Université de Toulouse II . Sensible à l’univers de la danse Butô, elle a ensuite suivi des stages de danse Butô avec notamment Ken Mai et Gyohei Zaitsu. Elle se livre actuellement à une recherche alliant danse Butô, poésie et corde lisse.

Bibliographie

-Mémoire Master 1 Cinéma sous la direction de Maxime Scheinfegel, 2010.

Université Paul-Valéry, Montpellier.

« L’image du corps enragé »

-Mémoire Master 2 Théorie Art Plastiques, sous la direction de Carole Hoffman, 2011.

Université Toulouse II.

« L’Essence, un univers féminin né de l’entremêlement Art/Sciences. »

-Ecriture de des textes poétiques de la Performance Blue Gun, 2012.

Création de court-métrages :

Toute la question de l’après ou un appel au meurtre 2008

Regarde tes regrets noirs qui scintillent dans la mer 2008

Impressions 2009

Ton Silence de tous les temps 2010

L'Ange est dans son Nid 2014

Création et Interprétation/Installation numérique :

PORC CHANTILLY 2011

L’ESSENCE installation numérique interactive 2011

Performances

Pour le groupe de musique Schirst 2010.

Performance à la corde : THSF 2011

Performance Post-Workshop de Ken Mai 2012.

Performance BLUE GUN, à la Chapelle, Mix'Art Myrys (Toulouse),2013,2014.