Master Création Numérique UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURÉS

Le master Création numérique (formation diplômante de niveau 1), forme des spécialistes dans les domaines de la création numérique et des technologies innovantes.



Il permet le développement de pratiques innovantes, en relation avec les problématiques contemporaines, et anticipe sur les métiers émergents dans les domaines de l’art, de l’industrie, de la recherche et du développement.



Fort de ses dimensions technologiques et d’ingénierie, le master Création Numérique s’inscrit dans une démarche de création - recherche - profession qui articule :

- formation universitaire, scientifique, artistique et technique

- échanges avec des professionnels

- pratique de stage au sein d’entreprises ou d’institutions.



Le Master intègre la pratique du son en amont des projets, dans des pratiques liées à l’image, in situ ou à distance via réseau, à l’objet, au produit, à l’installation, au spectacle vivant.



Il propose des enseignements fondamentaux, de recherche, méthodologiques, technologiques et des enseignements centrés sur la pratique du projet. Il propose des cours en imagerie numérique 2D, 3D, 3D temps réel, montage virtuel, intégration multimédia, gestion d’évènements interactifs en temps réel, technologies capteurs, informatique, électronique, son, robotique, objets connectés, technologies nomades et réalité augmentée.



Organisation de la formation



La formation a lieu de septembre à juin avec un enseignement semestrialisé :

- formation à l’université (enseignements, ateliers, workshop et projets personnels)

- stage en milieu professionnel de trois mois à temps plein

- retour à l’université pour la finalisation des projets, l’élaboration du mémoire et pour la préparation de la soutenance



Objectifs



- la transversalité, la polyvalence et les compétences multiples

- l’articulation art, sciences et technologies

- les savoirs et savoir-faire



Le master vise à former des professionnels créatifs, rapidement opérationnels, avec des capacités d'analyse, des méthodes, des méthodes et la maîtrise des contraintes techniques, budgétaires, culturelles et juridiques. Ils seront capables d'appréhender un projet dans sa globalité, de sa conception à sa réalisation. Ils seront à même d'utiliser les outils numériques dans le cadre d’une pratique singulière, d’en problématiser les usages et de souligner les enjeux plastiques, esthétiques, et sociétaux contemporains. Dans une perspective d’innovation, ils seront à même d’anticiper sur les métiers émergents.



Débouchés professionnels



- la création numérique : plasticien ; concepteur multimédia ; auteur scénariste ; concepteur de jeux ; graphiste d’interface ; directeur artistique ; rédacteur scénariste multimédia...

- la gestion de projets multimédia : chef de projets multimédia...

- la formation aux technologies contemporaines.



Les métiers peuvent s’inscrire dans l’industrie, dans des lieux d’art et de création, services de médiation culturelle, structures en recherche et développement industriel, structures en recherche technologique, bureaux d’étude, unités de recherche scientifique…



Les étudiants peuvent poursuivre vers un doctorat sous réserve d’acceptation du dossier ; ils peuvent avoir accès aux métiers de l’enseignement et de la recherche (recherche scientifique et artistique, recherche et développement industriel).



Accessibilité



Voir sur le site de l'université

Accès en formation initiale et en formation continue.



Pour 2020-2021, les candidatures se font sur e-Candidat ; date limite de candidature : 11 juin 2020.



https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/mention-creation-numerique-435329.kjsp?RH=UTM-FR



https://blogs.univ-tlse2.fr/master-creation-numerique/



Contact : mastercr@univ-tlse2.fr



