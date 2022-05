Économiste gradué de l'Université de San Simón; Je suis habile dans la recherche sociale et économique avec la méthodologie qualitative et quantitative; J'ai des compétences pour l'analyse économique et l'analyse de la politique économique. Capacité d'adaptation, proactive et organisée, Je suis une excellence professionnelle.



Mes compétences :

Sony Vegas

Adobe Photoshop CS5

Adobe Premiere Pro

Adobe Illustrator CS5

E-views

SPSS Statistics

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft Excel