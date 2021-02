Shirley BEVIS

Après avoir obtenu un baccalauréat technique sanitaire et social, je me suis dirigé vers un BTS support à l'action managériale puis un bachelor RGRH en alternance. Je souhaite par la suite poursuivre mes études en Master RH ou en Master gestion des entreprises sociales et de santé.



J'ai pu effectuer plusieurs expériences professionnelles ( stage à l'étranger, alternance RH) qui m'ont permis de développer mon sens de l'organisation, autonomie mais surtout prendre en maturité.



J'aspire à devenir directrice des ressources humaines dans le secteur aérien mais dirigé un établissement de social m'intéresse de plus en plus.



Je suis une personne souriante, attentive et soucieuse de bien faire.