Shirley FILION

Je travaille une équipe ressource ESPPERA où le poste de documentaliste était a créé. Pour cela, j'ai développé un esprit d'adaptabilité, d'initiative et un goût pour les défis.

Le budget alloué à la documentation n'étant pas très élevé, il me faut faire preuve d'imagination et d'ingéniosité pour trouver les ressources dont nous avons besoin.

Etant créatrice et responsable de la base de données de l'activité de la structure, je dois aussi faire preuve de rigueur afin que nos outils soient performants.

Je maîtrise les logiciels et applications suivants : PMB, Access, Netvibes, Team Viewer, PowerPoint, Word, Excel, WordPress.

Le site internet d'ESPPERA a été réfléchi en équipe afin que je puisse en réaliser la construction avec WordPress.

Je suis aussi chargée de mission de communication de la Fédération nationale des ERRSPP (Equipes ressources régionales en Soins Palliatifs).



Articles :



Auteure principale : Analyse de l’évolution de la littérature des soins palliatifs pédiatriques sur 5 ans / S. Filion et M. Schell ; Médecine palliative 18 (4-5) pp.245-8 (2019)

Co-auteur : Documentation et soins palliatifs : état des lieux de l’existant / R. Rocher, M. Rennesson, V. Chesneau et al. ; Médecine palliative 19 (1) pp.7-14 (2020)



Mes compétences :

