Bonjour je m’appelle Shirley Frimouse, je possède un Master 2 Marketing évènementiel et stratégies des relations publiques, je suis actuellement à la recherche d’un poste.



Consciente des réalités économiques actuelles, je suis à même de comprendre les enjeux de la mise en place des outils de stratégies pour une entreprise. Le management d’événement est une vraie discipline reconnue et prisée, surtout en ce moment où l’on privilégie les stratégies de différenciation dans le respect budgétaires de plus en plus réduits. C’est un métier en perpétuelle évolution, grâce aux nouvelles techniques de transmission de l’information. Mes stages m’ont donc permis d’acquérir une approche pratique des évènements.



Si la communication et l’évènementiel constituent un véritable centre d’intérêt, je souhaite néanmoins pouvoir élargir ma cible professionnelle, raison pour laquelle j’ai choisi une école de commerce avec l’option marketing.





Mes compétences :

Publicité