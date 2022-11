Shoaib SALEEM

Réalisation Professionnelles:



• IRT-SYSTEMX: Mise en place de la Plateforme expérimentale du Projet ARE de l’IRT SystemX

• SFR Business Team: Projet SFR (Mise en Réseaux) MER. Performance analyses de Réseaux • Orange Lab (OLPS): Travaillé sur le Projet DNS IPv6. Performance Analyses de Serveurs DNS

• Telecom SudParis : Travaillé sur un projet Européen 4WARD

• Robustes bases dans les domaines de Réseaux et Système Informatique

• Analyse des données (Big Data) pour teste performance, validation et optimisation techniques

• Développement et coding en Python, C++, Scripting en Bash

• Rédaction/Documentation des rapports technique et scientifique. Bilingue en anglais



Mes compétences :

Mobility

NGN

Simulation

Internet & Telecom

Latex

IPv4 / IPv6

Matlab

TCP/IP

MIP

Linux

Ubuntu

C++

Télécommunication

Ingénieur

Internet

Linux Redhat

TUN/TAP

Git

Linux Container

Big Data

Python