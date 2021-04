Silvio BISCONTIN

Né à Paris en 1974, diplômé architecte-d.p.l.g à lécole de paris-la-seine, voici plus de vingt années dexpérience mises au service de maîtres douvrage publics ou privés, de clients particuliers, sur des opérations immobilières de grande envergure comme sur des réalisations déchelle plus intime.



Mon credo est lexpérimentation du terrain étroitement associée à la qualité de concertation entre intervenants.



Habitué aux méandres règlementaires et politiques des différents théâtres dopérations, je me dévoue aux intérêts des maîtres douvrage et sais les prémunir en amont des risques administratifs, techniques et financiers, pour leur éviter toutes sortes de pièges et d'obstacles parfois sournois, inhérents à la réalisation d'un espace architectural.



Pour une sécurité à long terme, toujours affronter au plus tôt chaque zone dombre ; je négocie chaque position en continu avec souplesse et ténacité.



Très attaché à la pérennité des choix retenus, je réfléchis aux qualités naturelles, historiques et sociales des lieux avant de conjuguer les espaces créés et l'exigence portée à la qualité de leur construction. Habitué à mener de front plusieurs projets et chantiers, ils senrichissent l'un l'autre jusquà leur parfait achèvement.



Esthétique, ergonomie, écologie vraie, ma connaissance de la matière et des corps détat annonce inventivité et maîtrise, jusqu'aux détails réalisés. A toute forme correspond une technique, à tout imaginaire, une construction.



Quelle autre satisfaction aujourd'hui que celle d'avoir créé et parfois-même dépassé l'idée première d'un projet, par cette alchimie singulière entre client, architecte et corps de métiers, quand ils façonnent ensemble leur ouvrage ?



... pour mettre en forme une dimension audacieuse,

construire une confiance mutuelle ,

rien de tel que se rencontrer pour démarrer



GARDONS LE CONTACT !

+33 6 28 48 42 52 / sbstudio.a@orange.fr / Paris Centre et régions ,