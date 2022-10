Je suis passionné par les technologies web et le développement d’applications pour le net depuis plus de dix ans. J’ai donc décidé de me lancer en tant que développeur web freelance, afin de me consacrer entièrement au développement web pour mes clients.



Issu d’une école d’ingénieurs en informatique et du monde de la recherche, j’ai acquis une méthode de travail rigoureusement efficace, ainsi qu’un intérêt prononcé pour les dernières technologies disponibles. CreativityJuice vous offrira les dernières technologies innovantes et un suivi de votre projet web de la conception à la réalisation.



Mon site internet : http://www.creativityjuice.com/



Mes compétences :

Javascript

PHP

JQuery

WordPress

MySQL

YUI

Cakephp