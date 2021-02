Simon DRAY

Jeune homme investi dans le domaine des agroéquipements et des machines de constructions.



Arrivé au terme de 5 années d'études supérieures agricoles, orienté marketing et suivi produit. Je construis ma carrière professionnelle et continu à dévelloper mes capacités pour le commerce internationnal



Je suis attaché à développer, faire évoluer et promouvoir les matériels et projets qui me sont confiés.

J'apporte aussi une grande attention à former et communiquer de façon claire avec mes partenaires et prospects.