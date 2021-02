Actuellement administrateur financier et des ventes pour Airbus Helicopters Inc, aux États-Unis, à Dallas dans le Texas, j'ai souhaité acquérir une expérience professionnelle à l'étranger après avoir terminé mon parcours académique.



Durant mon parcours académique, j'ai fait le choix d'acquérir expériences professionnelles mêlée aux diplômes. En effet, j'ai réalisé une partie de ma formation en alternance.



Je suis diplômé dun MS Mastère Spécialisé en Contrôle de Gestion, Système d'information et Audit, de Skema Business School Paris que j'ai réalisé en alternance au sein de Generali.



J'ai également un Master en Management des Organisations, spécialisé en économie/gestion de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) que jai obtenu également en alternance au sein du groupe Société Générale.



Je suis aussi diplômé d'une licence Économie/Gestion parcours Management des Organisations ainsi que d'un DUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations.



Résidant aux États-Unis et ayant vécu au Pays de Galles (Royaume-Unis) et plus précisément à Cardiff, jai acquis un anglais me permettant d'être apte au monde du travail.

Cela va me permettre à terme d'envisager de prendre des fonctions à dimensions internationales.



Mon profil polyvalent obtenu à travers mes expériences en entreprise et mes études me motive à m'orienter vers le management, le financier, la gestion d'ordre général en entreprise.



Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles.



N'hésitez pas à me contacter : simon.duwat@outlook.com