Simon FAVIA

Diplômé du Master Contrôle de Gestion et Système d'Information de l'IAE de Caen et d'un DCG, je possède 4 expériences significatives en contrôle de gestion.

J'ai eu l'opportunité de travailler dans un environnement international, sur des ERP tels que SAP, sur des outils d'analyse tels que Business Object, d'évoluer dans un environnement multi-sites et d'intégrer les problématiques du contrôle de gestion commercial, en usine, pour un centre R&D ainsi que pour un siège social.

Je recherche à travailler proche de Rennes ou Nantes, pour une entreprise éthique respectueuse de l'environnement



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Ciel Compta

Microsoft Word

Cegid

SAP Finance

Microsoft Access

Sage

Microsoft PowerPoint

Clik View

Business Objects

Crystal Report