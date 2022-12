Titulaire d'un master 2 en administration des entreprises, je suis actuellement C.A.P au sein du groupe bancaire CM-CIC.



Ma formation universitaire m'a permis d'acquérir une grande autonomie et adaptation dans de nombreux milieux.



De plus mon poste actuel est un excellent tremplin vers les métiers de la gestion, de la banque et de l'analyse financière.



Mes compétences :

Assurance

autonome

Banque

Economie

Ressources humaines

RIGOUREUX