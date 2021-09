Simon LETACONNOUX

Titulaire d'un Master de l'Université de Rennes 1 et l'Institut de gestion de Rennes (IGR) avec une double compétence en Biologie-Agronomie-Santé et Gestion-Marketing.

Candidat Master of business administration (MBA) au sein de la Georgia Southwestern State University (2020-2022).



Expérience dans la création et la gestion d'un bureau commercial à l'international. Processus d'intégration post-fusion réussi au sein d'une des filiales brésiliennes du Groupe Soufflet.

Actuellement responsable de l'implantation de programmes en Afrique subsaharienne (bénévolat) pour un organisme à but non lucratif (www.madiff.org).



Compétences entrepreneuriales, développement de courants d'affaires, quadrilingue (français, anglais, espagnol et portugais), voyageur fréquent.

Plus de 7 ans d'expérience en gestion, ventes et marketing dans l'agro-industrie et la cosmétique. Expertise dans les régions LATAM, Europe & Afrique.

------------------------------------------------------------------------------

CITATION



"Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie."

Alfonse de Lamartine



Mes compétences :

Relations Interpersonnelles

Expérience de vente B2B

Marketing stratégique

Travail en autonomie / Adaptabilité

Force de proposition et créativité

Suite adobe / Pack office