Simon SIMON LOGEAIS (LOGEAIS)

Photographe spécialisé en photographie d'Architecture, illustration et de reportage, je suis basé à Lyon et disponible pour travailler sur Lyon, la région Auvergne Rhône-Alpes ainsi qu'en France et dans le reste du monde.





Mon site de photographie d'Architecture: www.simonlogeais-architecture.com

Mon site de photographie de reportage: www.simonlogeais.com



Mes pages instagram: https://www.instagram.com/simonlogeaisarchitecture/

https://www.instagram.com/simonlogeaistravel/



Médaille d'argent au prix de la photo, Paris 2020 (PX3 2020).

Médaille de bronze au Budapest international foto awards 2020 (BIFA 2020).

Mention honorable au Tokyo International Foto Awards 2020 (TIFA 2020).

Finaliste Hasselblad masters 2018.

Médaille de bronze au Tokyo International Foto Awards 2017 (TIFA 2017)