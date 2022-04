Aurélia MAZOYER

Graphiste dynamique, polyvalente et créative





que ce soit dans :

• l’identité visuelle,

• l’édition,

• la communication,

• l’illustration ;



alliant une bonne connaissance :

• de la chaîne graphique,

• des outils informatiques

(Adobe Illustrator, Photoshop

et Indesign CS3, Adobe Acrobat Pro. 8,

Keynote, Power Point, Word),

• des règles typographiques en français

et en anglais ;



mais surtout un savoir-faire :

• grâce à une formation solide dans

le domaine de la maquette traditionnelle

(Maximilien Vox), puis dans

la communication visuelle (Écoles de Condé

et des Gobelins – L’école de l’image),

ainsi que dans les arts plastiques

(Paris 8 – arts et nouveaux médias) ;



et, possedant une expérience des Organisations Internationales, via l’UNESCO, permettant de tenir compte :

• des règles typographiques propres aux OI,

ainsi que la terminologie, des spécificités

des différentes langues de travail lors de

la création d’une maquette,



enfin, prenant soin :

• d’accompagner le client dans la définition

de son projet et bien sûr dans sa

réalisation au plus proche de ses besoins

et de ses envies.



Mes compétences :

Communication

Relations internationales