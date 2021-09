Simon WEST DU PLESSIS QUINQUIS

Néo-Soft est une société de conseil en informatique et technologies spécialisée dans 4 domaines :

- Conseil & Gestion de projet

- Domaine applicatif

- Infrastructures & Réseaux

- Cybersécurité grâce notre filiale dédiée Cogital

Une offre diversifiée pour accompagner nos clients tout au long de leurs projets.



L’agence Nantaise est spécialisée dans le monde du Web. Sa centaine de collaborateurs agissent aussi bien dans les locaux de nos clients à Nantes que dans nos locaux. L’essentiel : Le service client.

Et l’activité en matière de transformation digitale il y en a !



Les postes de nos collaborateurs :

- Ingénieurs en développement web (Java, PHP, Dotnet)

- Ingénieurs en développement mobile

- Administrateurs et ingénieurs infrastructures (systèmes, réseaux et sécurité)

- Ingénieurs Test et Validation

- CDP fonctionnels/Technique, Assistant MOA

- Ingénieurs en développement industriel …



Vous souhaitez rejoindre une agence dynamique à l'écoute de ses salariés? N'hésitez pas à m'envoyer votre candidature à :



simon.west@neo-soft.fr

Voici le lien de notre site internet : www.neo-soft.fr



Mes compétences :

Phoning

Sourcing

Anael

Recrutement

Gestion de projet

Microsoft Office

TOEIC 930