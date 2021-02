Sinclair SERGUIER

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Pau et spécialisé en marketing stratégique, je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi stable. Dernièrement, j’ai terminé un contrat chez 1000mercis où je travaillais à l’élaboration de sites de collecte.



Lors de mes nombreuses expériences en tant que chef de projet au sein d'agences telles qu'Havas City, CB’a Design Solutions et le Studio Innovate chez JCDecaux, j’ai conçu et élaboré des mécaniques de communication afin de délivrer à une cible un message de marque adapté. Dans mes missions digitales, j’ai participé à la conception de sites dans le but de collecter et de qualifier des prospects qui deviendront par la suite des clients de la marque. J’ai ainsi développé mes connaissances pratiques et approfondi mes aptitudes relationnelles, avec les clients ainsi qu’avec les créatifs et développeurs qui constituaient mes contacts privilégiés.



Rigoureux, curieux et autonome, je mets mon énergie au service d’une équipe chargée de mener à bien ses projets. Responsable, je sais répondre aux attentes avec attention et m’impliquer totalement dans les missions qui me sont confiées.





Mes compétences :

Intégration HTML / CSS / Javascript

Suivi de clientèle

Base de données

Chaîne graphique

Management d'équipe

Prise de brief