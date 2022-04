Issue d’une formation supérieure en commerce (spécialisations Marketing et Entrepreneuriat), j'ai acquis une belle expérience au sein d'un musée et dernièrement en organisation d'événement professionnel.



Dotée d’un bon relationnel, je sais instaurer un climat de confiance pour permettre des collaborations professionnelles sur le long terme.



Aujourd'hui je suis à la recherche d'un emploi en développement stratégique et commercial.







Mes compétences :

Conseil

Formation