Sirine CIRINE

Ingénieur en informatique, jeune diplômée de la Faculté des Sciences de Tunis (FST), spécialité « temps réel ». Je suis, dans le cadre de mon parcours, intéressée par les applications Web (PHP OO), ses frameworks (Zend framework, sf1, Sf2) et ses cms(Joomla, wordpress, Drupal, prestashop) , les programmations orientés objet (Java) et les applications mobiles (android), j'aimerais approfondir d'avantage mes connaissances dans ces domaines.

Mes premières approches avec le monde du travail, mon expérience dans la gestion et le développement de projet et mes compétences techniques, issues de mes trois années de faculté d’informatique complétées par ma formation d’ingénieur, me permettent de réaliser un nombre varié de missions, notamment dans le domaine des nouvelles technologies de l’information.



Mes compétences :

Android

Java

Perl

Symfony2

PHP 5

JQuery

CSS 3

HTML 5

Zend framework

Java rcp

Jira

Jenkins