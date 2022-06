Syrine SYRINE (BEN LAGHA)

Je tiens tout d'abord à partager avec vous que j'ai fait d'une passion qui fait appel à la créativité, un projet de vie d'où mon cursus scolaire qui a uni deux mondes parallèles '' l'architecture d'intérieur " dans un premier temps, mais aussi " Le Marketing et Communication , le fait davoir basculé dun domaine à un autre ma appris différentes choses que ce soit dans la vie ou dans le milieu professionnel et ma permis à la fois de vivre différentes expériences de forger ma personnalité et d'accroître mon développement personnel, jai pu cependant acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi enrichir et élargir ma vision.



Mes études ainsi que mes différents stages et expériences m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences que j'aimerais pouvoir mettre en pratique dans votre entreprise.



Ayant travaillé dans l'hôtellerie, bureau d'architecture, bureau de formation et divers secteurs m'ont permis de m'ouvrir sur différents plans et différentes cibles et ceci en analysant spécifiquement ces dernières afin d'ajouter d'autres critères à mon savoir-faire et mes connaissances.



Je suis de nature organisée, créative, à l'écoute et alaise dans le travail d'équipe, je pense que mon profil correspond aux critères du poste à promouvoir dans votre équipe car la diversité des projets ne fait qu'amplifier ma créativité et c'est le premier point qui m'a attiré dans les missions proposées.