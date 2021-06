Sitti Fatima AHAMADI

Passionnée par la relation clientèle en Assurance et banque, je souhaite maintenant me former dans ce domaine pour y travailler sur le long terme. Actuellement titulaire d'un BTS Assurance et en formation de conseillère relation client à distance, je suis en quête d'un contrat de professionnalisation pour la rentrée 2017/2018, a partir du mois de septembre pour un durée de 12 à 24 mois.



Mes compétences :

Informatique: word, excel(debutante), navigateur i

Capacités de négociation

Gestion des dossiers

Informer les produits proposés

Savoir concilier les intérêts des clients

Sens du contact et de l'écout

Analyse des besoins de la clienetèle

Goût pour la vente et le conseil

Gestion agenda collaborateur

Conseillère en banque et assurances

Accueil des clients