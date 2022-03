Mon parcours professionnel m’a permis de développer des bonnes facultés d’adaptation et une grande

Rigueur dans mon travail. Je cherche toujours à améliorer mes compétences, j’ai également une bonne

Pratique des logiciels [AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Microstation].

J’ai une bonne maîtrise de la réalisation des plans 2D et 3D aussi des nomenclatures et des maquettes de

Démonstration. Je sais également tirer le meilleur de mes collaborateurs afin de proposer des solutions

Techniques aux projets les plus pointus.



Mes compétences :

Suivi de chantiers