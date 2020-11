Smail GUIDDIR

Depuis 16 sept 2019 :



Administrateur bases de données Junior chez Noury Solutions (93. St Denis) :

Mise en place (tâches planifiées), vérification des sauvegardes de bases de données Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL ; montée de versions ; vérification des espaces de stockage, chez les clients ; Maquettages : MongoDB ; Rédaction et validation de procédures.



Nov. 18-Juin19 :



Technicien support N2, Ministère de La Justice (SOPRASTERIA- 92. Meudon) :

Résolution des incidents liés à lapplication et aux bases données du Ministère (Oracle, Hyperfile, PostgreSQL)- Ticketing via SAMS.

Juil-Nov. 18 : Technicien support CEMEX Go (94. Rungis) : Support auprès des professionnels du bâtiment, reporting pour les statistiques via Excel ; SAP

28 mai-23 juil.18 : Technicien support à LORÉAL (Connectt intérim): Prise dappels, dépannage, par téléphone, prise en main à distance via loutil MSRA ou escalade des tickets dincident et ce dans un contexte de migration vers Office 365 ; Active Directory. Prise en main via MSA.



Mars- mai 18 :



Technicien support Netmakers : solutions dimpression et photocopie, Nanterre (92) : Prise dappels, dépannage dimprimantes en ligne, prise de main à distance (Team Viewer) des postes clients, gestion dune équipe de technicien terrain, établissement de devis et facturation.