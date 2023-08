Diplômée en infographie option illustration et animation 2D depuis juin 2012, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine du graphisme ou de la publicité.



Passionée par le dessin, la photographie et l'informatique depuis toute petite.

je me suis lancée dans des études d'infographie.



Mes compétences :

Digital painting

Photoshop

Dessin

Communication visuelle

Illustrator

Photographie