Sofiane BAHBAH

Manager R&D

Chef de Projet R&D en instrumentation

Docteur en Optique « Lasers et Matière »

Ingénieur en Physique « Matériaux et Composants »





PRESENTATION:

Manager dynamique aux fortes capacités techniques, inventeur, innovant. Contribue efficacement à la création de la valeur. Orienté résultat, résolument centré client et motivé par les challenges. Doté d’un excellent sens de leadership afin d’encadrer aux mieux les équipes.

Attiré par des projets ambitieux et par des postes à responsabilité dans des entreprises de dimension internationale.

Seize ans d’expérience en R&D, ayant un carnet d’adresses clients enrichi.

Secteurs : Scientifique, Automatisme, Industriel, Semi-conducteur, Spatial, Défense et Automotive.





POSTES RECHERCHES:

Directeur de Projets, Directeur R&D, Directeur Business Unit, Poste de direction.



Mes compétences :

Laser

Gestion

Stratégie d'entreprise

Veille technologique

Instrumentation

Ellipsometrie

Management

Innovation

Optoélectronique

Optique non linéaire

Gestion de projet

Négociation

Recherche scientifique

Développement commercial

Optique

R&D

Microscopie optique

Reflectométrie

Business

Production