Développeur d'applications mobiles (iOS et Android)



React Native | Javascript | React.js | Node.js | Express.js | MongoDB



GitHub : https://github.com/SLSofiane26



Compétences :



Création d'applications mobiles (iOS et Android)

Création d'espaces privés (Back-office)

Création et manipulation d'API



Contact :



Email : slsofiane.app@gmail.com

Téléphone : 06 72 42 10 98