Sofiene GUEDRI

Dates : 12/05/2010–présent

Lieu de travail : ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE SOUSSE

Type ou secteur d’activité : Enseignement supérieur

Adresse de l’employeur : Technopole de Sousse, Route de Ceinture Sahloul, Cité Hammam Maarouf, 4054 Sousse (Tunisie)

Site : www.eniso.tn/

Fonction ou poste occupé: Chef de service entretien et maintenance du bâtiment

Principales activités et responsabilités:

 Superviser et assurer l'entretien et la maintenance de l'établissement, des équipements, des meubles et des espaces extérieurs à titre curatif et préventif.

 Contrôler l'entretien et le nettoyage des locaux et les espaces extérieurs de l'établissement et ces composants.

 Participer à l'exécution des travaux de maintenance de premier niveau.

 Encadrer l'équipe de service d'entretien et maintenance.

 Gérer les moyens techniques de service de maintenance et d'entretien.

 Participer à la gestion des dispositifs d'alarme incendie et intrusion.

 Appliquer et faire appliquer les règles et les consignes de sécurité.

 Informer l'hiérarchie et signaler les obstacles qui peuvent apparaître.

 Assister aux études et à l’exécution des nouveaux projets

 Réaliser les études techniques et financières des pour les travaux d’entretien et de maintenances et d’aménagements pour l’établissement