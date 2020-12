Bonjour,

Je suis Sofyan Doneche et je vous accompagne dans la réalisation et l'atteinte de vos objectifs grâce à un coaching personnalisé. Les outils tels que l'hypnose et la programmation neuro-linguistique (...) permettent la levée de freins psychologiques, de lâcher une charge émotionnelle trop fortes, surmonter ses peurs, activer les leviers de motivations ainsi que bien d'autres choses. Je vous invite donc à me visiter afin de me découvrir sur mon site internet ou en me contactant par téléphone.



Mes compétences :

Vente

Merchandising

Management