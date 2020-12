Sohaib HALTOUT

Je me nomme Haltout Sohaib. Je suis un ingénieur d’état de l’ENSIAS (Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes) que j’ai intégrée après deux ans des classes préparatoires.



J’ai terminé ma formation à l’ENSIAS avec mon projet de fin d’études au sein de la trésorerie générale du royaume du Maroc. J’étais chargé de la mise en œuvre d’une plateforme de dématérialisation des actes de gestion, et de l’extension du système d’information budgétaire de l’état GID (Gestion intégré des dépenses).



J'ai intégré l'équipe GID comme résponsable de la sécurité du système d'information au sein de la trésorerie générale du royaume, c'est mon poste actuel.



Mes compétences :

AJAX

Ajax Javascript

Alfresco

Apache

Cloud

Cloud computing

COMPUTING

CORBA

Développeur Web

Glassfish

J2EE

JAVA

Javascript

JBoss

Jpa

JSF

JSP

Lisp

Merise

MySQL

PHP

Spring

Struts

UML

UNIX

Web