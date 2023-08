Soilihi DJAFFAR

Titulaire d'un diplôme d’Ingénieur, sciences et technologie, spécialité Signaux et Systèmes Temps Réels, option Télécommunications et Réseaux (mention très bien). Depuis le 22 Août 2016, Je suis en poste ( Technicien Supérieur de Maintenance ) à l’association Papillons Blancs d’Épernay jusqu'au 13 Novembre 2018. Je suis à l'écoute du marché.

Je suis soucieux de m’intégrer dans une une équipe de professionnel pour faire face au développement de la nouvelle technologie de l’information et de la communication.

Fort d'une expérience, j’ai les connaissances et les compétences pour travailler dans différents domaines, tels que : Télécommunications - Réseaux informatique - Radio navigation -Audiovisuel. Je réside sur Reims et je suis mobile sur la région parisienne. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations sur mon profil, à bientôt !



Mes compétences :

Prises de vues vidéo

Fibre optique

Montage vidéo

Câblage

Réseaux informatiques & sécurité

Production audiovisuelle

Adobe Photoshop

Microsoft Windows Server

Bureautique

Audiovisuel

Adobe Audition...

Télécommunications

Antennes et propagation

Prise de son

Systèmes et réseaux

Montage audio

Gestion des installations

Maintenance informatique

Adobe Premiere Pro...

Aéronautique

Linux

Microsoft Windows

Réseaux sans fil

GSM

Support technique

Macintosh

Photographie

TCP/IP

Transmission Optique

Apple Mac

Montage studio

Administration réseaux

Téléphonie mobile

Video IP

Réseaux d'entreprises

Montage photo

Téléphonie sur IP

Voix sur IP