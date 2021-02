Soizic ECONOMIDES

Jeune diplômée en Psychologie clinique et Psychopathologie, je suis à la recherche d'un emploi.

Mon parcours universitaire m'a permis de découvrir différents lieux d'exercice de ma profession, que se soit en institution d'accueil et de placement, en hôpital ou bien en institution spécialisée en handicap.

Tout au long de ce parcours j'ai eu l'opportunité d'étudier en profondeur notamment sur le terrain, la famille et les difficultés que l'on peut retrouver dans cette sphère des plus importantes dans la vie de tout un chacun. Du processus de parentalisation à la constitution du lien, de l'annonce d'un handicap à la vie avec un enfant handicapé, des difficultés familiales aux placements, mon cheminement m'a amené à m'intéresser à lapproche systémique de la personne et donc à la thérapie systémique à laquelle je souhaiterais me former.

L'expérience acquise me permet alors aujourd'hui d'aborder tant le jeune enfant que l'adolescent ou l'adulte dans une approche globale de la personne, de son histoire et de son environnement familial et personnel.