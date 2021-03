Soizick SOIZICK LERAY TREHARD (TREHARD)

L'hypnose Ericksonienne sollicite votre participation active.

Mes séances ne sont pas standardisées, c'est à dire que je crée ma séance en fonction des réels besoins du consultant. Je ne lis donc pas un texte commun, banalisé.



De plus en plus utilisée en médecine, l'hypnose est efficace dans de nombreux domaines : lutter contre la douleur, se libérer de certaines dépendances ou mauvaises habitudes (tabac, drogue, grignotage...), l’anxiété, les phobies, la perte de poids ou l'anorexie, aider à se sortir d'un deuil, d'une séparation, etc...

N'oubliez pas que vous restez conscient durant la séance qui dure environ une heure !

Le cabinet est accessible aux personnes à mobilité réduite, et je tiens à préciser que je suis tenue au secret professionnel.

J'accepte les enfants à partir de 10 ans. Une autorisation parentale devra être signée.

L'hypnose ne se substitut absolument pas à un traitement médical !

Je suis également sophrologue et cartomancienne.