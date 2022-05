Solen ROUILLARD

Suite à une expatriation réussie de 4 ans en Argentine, je me suis réinstallée en France afin de poursuivre mon parcours professionnel dans le milieu culturel et associatif.



Mes actions ont été guidées, depuis le début de mon parcours, par des missions d’intérêt général plaçant l’humain au cœur des préoccupations. Ces actions ont été déclinées dans différents domaines : l’éducation populaire, la solidarité internationale ou encore la culture.



Mes compétences :

- Expertise confirmée en conduite et gestion de projets culturels

- Compétence avérée en programmation et organisation de manifestations artistiques

- Développement et renforcement de partenariats

- Représentation des instances, valorisation et rayonnement des actions

- Coordination et animation de réseau

- Management d’équipe

- Douze ans d’expérience dans le domaine de l’intérêt général en contexte international

- Aisance relationnelle

- Dynamisme et sens de l’initiative

- Sens de l’organisation, méthode et rigueur professionnelle



