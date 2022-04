Antoine LEVEL

Passioné par l'innovation, les technologies numériques, le marketing et le design de nouveaux business, j'aide actuellement des start-ups à se développer et recherche à aider toujours plus de nouveaux entrepreneurs.



J'ai plus de dix années d'expérience en marketing et innovations dans le domaine des télécoms à l'international (Egypte, Inde, Chine, US). J'ai notamment été amené à occupé des fonctions avant-ventes, marketing, chef de produit, gestion de portefeuille produits, et gestion de projets complexes.



Mes compétences :

3G

Nouvelles technologies

Gestion de projet

GSM

LTE

International

Télécommunications

Management