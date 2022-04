Christophe CERRUTI

 Expérience de négociation avec clients et partenaires sur les engagements ou les attentes de l’entreprise.

 Occupe ou a occupé différentes positions nécessitant travail d’équipe, esprit d’innovation et vision stratégique basée sur la compréhension du marché, des concurrents et des clients.

 Habitué à évoluer dans un environnement international et multi culturel. Capable de s’interfacer avec la direction générale, de travailler dans des environnements contraints pour atteindre les objectifs imposés.

 Dynamisme, indépendance et ouverture d’esprit.

 Très bonne compréhension de l’industrie des télécoms – Opérateurs, constructeurs de réseaux et de terminaux, technologie.