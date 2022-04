Christophe CERUTTI

Bonjour



Comédien et dessinateur

Venant à la fois du monde du spectacle et du graphisme,

je partage mon temps aujourd'hui entre l enseignement que j apprécie beaucoup ( atelier de la petite muse ), la réalisation de court métrage et la musique (groupe de swing)



J ai commencé par des études de graphisme pub,et parallèlement le conservatoire de théâtre de Cimiez à NIce.

Puis je suis "monté" sur Paris, et prés un premier job d'illustrateur sur des personnages de license

j ai fais l'école des Gobelins, réputé dans le monde l'animation.

J'ai travaillé en tant qu'animateur 3D maya pour divers studios d'animation et diverses productions (jeux video, long metrage,et series )

dernier travail effectué en animation 3D chez Ellipsanimation

sur la série 3D GARFIELD qui passe ctuellement sur France 3.



Concernant l'aspect du spectacle, je réalise des courts metraes, il m'arrive aussi de jouer au théâtre et chanter régulièrement avec mon groupe de swing, le SO SWING le mardi soir au "Pollymaggoo" bar, à st michel.

au Swan bar et au Cosy à Monparnasse.



Actuellement je travaille sur des projets de spectacle : écriture, création de visuels et mise en scène de concerts à thèmes.



Mes compétences :

Comédie

Enseignement

Chant

Swing