Solen TAFFORIN

Solen, 22 ans et j'habite actuellement au Havre. Dès septembre j'entame ma dernière année de master en communication sur Paris.



Lors de mes études, je me suis découvert une passion pour la création et le digital. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un site pour exposer mon travail et proposer mes services de graphiste.

(www.scalpsunrise.wix.com/frozen)



Mis à part mon côté artistique, je devoue également une grande partie de mon temps à deux autres passions. En effet, depuis des années, je m'intéresse aux jeux vidéo et aux mangas. J'ai décidé de réellement m'impliquer dans cet univers japonais depuis 2 ans.



Pour lier mes études à mes passions, j'aimerais intégrer une entreprise de jeux vidéo en tant que directrice artistique ou graphiste.



Mes compétences :

Microsoft Office

HTML5

Réseaux sociaux

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

CSS